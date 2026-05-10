به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح دستاورد‌های «قوه قضائیه هوشمند»، کاهش مخاطرات جاده‌ای و هزینه‌های دادرسی را از دستاورد‌های استقرار دادگاه‌های برخط و سامانه‌های نوین الکترونیک در این استان پهناور برشمرد و گفت: خراسان جنوبی در این حوزه رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

عبداللهی خراسان جنوبی را استانی پیشتاز در بهره گیری از فناوری‌های نوین دادرسی معرفی کرد و افزود: با توجه به پراکندگی جغرافیایی منحصر‌به‌فرد استان، تمرکز ما بر حذف مراجعات حضوری بوده است.

وی گفت: بیش از ۹۸ درصد ابلاغ‌های قضایی در سطح استان به صورت الکترونیک صادر می‌شود و این امر نه تنها سرعت رسیدگی را دوچندان کرده، بلکه کرامت انسانی و حریم خصوصی اصحاب دعوا را نیز به بهترین شکل حفظ کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در خصوص تأثیر دادگاه‌های تصویری بر سلامت و معیشت مراجعان گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و گاهی یک مراجعه کننده روستایی باید فاصله ۴۰۰ کیلومتری را برای یک جلسه نیم‌ساعته طی می‌کرد، اما دادرسی برخط، این فاصله را به "صفر" رسانده است.

عبدالهی افزود: در سال گذشته، ۵۲ هزار و ۵۹۲ دادگاه برخط در تمامی شعب استان برگزار شده که از خطرات تصادفات جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان کاسته و میلیارد‌ها ریال در هزینه‌های ایاب و ذهاب مراجعان، به‌ویژه قشر روستایی و عشایری، صرفه‌جویی کرده است.

وی با اشاره به میزان رضایتمندی مردم گفت: بر اساس بررسی سامانه‌های رسمی قوه قضاییه، رضایت‌مندی از عملکرد دادگستری خراسان جنوبی به ۷۲ درصد رسیده که با توجه به ماهیت کار قضایی، عددی قابل تأمل و امیدوارکننده است، هرچند تلاش برای ارتقای بیشتر این شاخص ادامه دارد.

عبداللهی در خصوص وضعیت اینترنت در نقاطی مانند نهبندان و زیرکوه هم گفت:، اما برای تحقق عدالت قضایی، منتظر تکمیل زیرساخت‌ها نمانده‌ایم لذا در نقاطی که اینترنت خانگی ضعیف است، با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سیار و همچنین تجهیز بخشداری‌ها یا خانه‌های هلال به سامانه دادرسی برخط، امکان ارتباط تصویری را فراهم کرده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان افزود: همچنین با همکاری اداره‌کل ارتباطات استان، اولویت تقویت فیبر نوری و پوشش ۴G با مراکزی است که نیاز دادرسی الکترونیک در آنها بالاست تا هیچ شهروندی به دلیل محرومیت جغرافیایی از حق دادرسی سریع محروم نشود.