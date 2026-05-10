مدیر جهاد کشاورزی تفت:در اقدامی قاطع، ۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی منطقه طزرجان که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، با تخریب بنا‌های خلاف، آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسروری‌فر با اعلام این خبر گفت: هر ساخت‌وسازی خارج از طرح هادی که امنیت غذایی را به خطر بیندازد، خط قرمز جهاد کشاورزی است و در کوتاه‌ترین زمان اعمال قانون خواهد شد.وی افزود: این تخلفات شامل دیوارکشی و ساختمان‌سازی غیرمجاز بود که طبق اجرای حکم قطعی قلع وقمع حفظ کاربری اراضی کشاورزی برخورد شد.

مدیر جهاد کشاورزی تفت هشدار داد: برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برای حفظ منابع غذایی و تولید پایدار، ادامه دارد. وی از مردم خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.