«به خانه برمیگردیم»، با موضوع راهکارهای مراقبت از چشم، نوای آسمانی تلاوت آیات و ادعیههای نورانی و «میراث سرخ»، روایت مجاهدت و ایثار شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم»، امروز با حضور فوقتخصص قرنیه، به موضوع سلامت چشم و راهکارهای مراقبتی میپردازد.
در این برنامه که با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، پخش میشود، «مهدی خداپرست»، فوقتخصص قرنیه، در خصوص سلامت چشم، راهکارهای مراقبتی ارائه میدهد.
همچنین «علی ربانی»، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و «الهام اختری»، متخصص طب سنتی، دیگر مهمانانی هستند که در این برنامه گفتوگو خواهند کرد.
بخش دمنوشکده این برنامه نیز با حضور «حسنا عبداله خانی»، مربی، پخش میشود.
برنامه «به خانه برمیگردیم»، کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه تهران پخش میشود.
در روزهای ایمان و استقامت شبکه قرآن و معارف با پخش نوای آسمانی تلاوت آیات کلام الله مجید و قرائت ادعیههای نورانی مهمان خانه بینندگان خواهد بود.
ترتیل جزخوانی نوجوانان از مشهد مقدس ساعت یک بامداد، ترتیل جزخوانی در حرم مطهر حضرت معصومه (ص) ساعت ۴:۰۵ صبح، ترتیل جزخوانی حافظان قرآن کریم در شهر مقدس قم ساعت ۱۳ ظهر، تلاوت مجلسی ساعت ۸:۰۵ صبح، ترتیل سوره مبارکه فتح روزهای زوج ساعت ۲۰:۳۰ شب، تلاوت سوره نورانی جمعه، روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) ساعت ۱۷ و پخش زنده کرسی تلاوت امروز ساعت ۱۹:۴۵، از این شبکه پخش می شود.
قرائت دعای جوشن صغیر ساعت ۲ بامداد، دعای ۲۷ صحیفه سجادیه ساعت ۶:۴۵ صبح، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه روزهای فرد ساعت ۵:۱۰ صبح، دعای عهد ساعت ۷:۰۵ صبح، حدیث کسا ساعت ۱۹:۴۰ عصر، دعای توسل سه شنبه (۲۲ اردیبهشت) ساعت ۲۰:۳۵ شب، پخش زنده دعای کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه (س)، جمعه (۲۵ اردیبهشت) ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و پخش زنده دعای ندبه از مسجد مقدس جمکران ساعت ۷:۰۵ صبح، پخش میشود.
تفسیر سوره مبارکه «فتح» توسط حجت الاسلام عابدینی ساعت ۶:۳۰ صبح و ۲۳ شب، تفسیر سوره مبارکه «زخرف» توسط آیت الله جوادی آملی ساعت ۷:۱۵ صبح، برنامه مدرسه حفظ ساعت ۱۵:۱۰ ظهر و ۲۰:۴۵ شب، برنامه نورعلی نور ساعت ۱۲:۱۰ ظهر، برنامه یک صفحه یک آیه ساعت ۱۲:۲۰ و مباحث احکام و اخلاق ساعت ۳:۵۵ صبح و پویش قرائت سوره مبارکه فتح ۱۶:۳۵ عصر و ۲۳ شبف در قاب شبکه قرآن و معارف قرار میگیرد.
«میراث سرخ»، با نگاهی مستند، کوتاه و جامع به زندگی، اندیشههای انقلابی و روحیه جهادی شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
این برنامه رادیویی تلاش دارد با بازخوانی بخشی از رشادتها، فداکاریها و آرمانهای والای شهدای ارتش، نسل امروز را بیشازپیش با فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری آشنا کند، شهدایی که با نثار جان خود، دینشان را به انقلاب اسلامی و رهبر شهیدشان ادا کردند و نام و یاد آنان در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی ماندگار شده است.
«میراث سرخ»، روایتگر مسیر پرافتخاری است که با خون پاک شهدا ترسیم شد و رد سرخ آن تا همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
این برنامه به تهیهکنندگی و پژوهشگری لیلا یگانه و اجرای محمدصادق رزاقمهر، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.