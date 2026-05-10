برگزاری جشنواره گل و گلاب در میمند
نوزدهمین جشنواره گل و گلاب در میمند فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مراسم گلاب گیری هر ساله در فصل گل و گلاب در بخش میمند شهرستان فیروزآباد با حضور مسافران و گردشگران از سراسر کشور برگزار میشود.
حدود ۲ هزار هکتار از مزارع کشاورزی بخش میمند به گل محمدی اختصاص دارد که از این مقدار سطح زیر کشت هزار و ۷۰۰ هکتار گل محمدی به صورت آبی و ۳۰۰ هکتار گل محمدی به صورت دیم کشت شده است.
پیش بینی میشود امسال ۶ هزار تن گل محمدی از این مزارع برداشت شود.
برداشت گل محمدی در میمند از اول اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا اواسط خرداد ادامه دارد.