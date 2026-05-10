به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مراسم گلاب گیری هر ساله در فصل گل و گلاب در بخش میمند شهرستان فیروزآباد با حضور مسافران و گردشگران از سراسر کشور برگزار می‌شود.

حدود ۲ هزار هکتار از مزارع کشاورزی بخش میمند به گل محمدی اختصاص دارد که از این مقدار سطح زیر کشت هزار و ۷۰۰ هکتار گل محمدی به صورت آبی و ۳۰۰ هکتار گل محمدی به صورت دیم کشت شده است.

پیش بینی می‌شود امسال ۶ هزار تن گل محمدی از این مزارع برداشت شود.