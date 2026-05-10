ویروس هانتا برخلاف بیماریهایی مانند کرونا و آنفلوانزا قابلیت همهگیری ندارد و از انسان به انسان منتقل نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مینو محرز، متخصص بیماریهای عفونی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور، نگرانی درباره ویروس هانتا و همه گیری جهانی را بیپایه و اساس دانست. مینو محرز گفت: ویروس هانتا موضوع تازهای نیست و سالهاست در مطالعات علمی شناخته شده است. محرز تأکید کرد که جوندگان عامل اصلی انتقال این ویروس هستند و تنها تماس انسان با فضولات یا محیط آلوده به این حیوانات میتواند موجب ابتلا شود.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور با اشاره به اینکه انتقال انسانی در این بیماری مطرح نیست، افزود: با وجود این، در صورت ابتلا، بیماری میتواند شدید باشد و حتی در برخی موارد به فوت منجر شود.
متخصص بیماریهای عفونی افزود، عفونت ناشی از هانتا ویروس ممکن است به درگیری قلبی و ریوی، تب، خونریزی و نارسایی کلیوی بینجامد تأکید کرد؛ برخلاف کووید‑۱۹، حضور در یک محیط آلوده باعث انتقال گسترده میان افراد نمیشود و خطر شیوع سریع انسانی وجود ندارد.
محرز گقت: کنترل جمعیت جوندگان را مهمترین راهکار پیشگیری دانست و گفت جلوگیری از حضور موشها در محیطهای مسکونی و محل نگهداری مواد غذایی و پرهیز از تماس با فضولات آنها میتواند خطر ابتلا را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
مینو محرز عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد که با رعایت اصول بهداشتی، جای نگرانی گسترده برای جامعه وجود ندارد.