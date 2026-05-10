جمعی از علما و فعالان رسانهای و فرهنگی ترکیه با حضور در کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ضمن حمایت از ایران اسلامی، حرکتهای مردمی در جنگ رمضان را صحنه های، چون اربعین خواندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تعدادی از علما و روحانیون اتحادیه علمای امامیه ترکیه و مسئولان موسسه کوثر و شبکه ۱۴ تلویزیون ترکیه به منظور عرض تسلیت شهادت قائد امت و اعلام حمایت به ایران آمدند.
این گروه با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در قم با رئیس و اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار حاج موسی آیدین از اعضای اتحادیه علمای امامیه و رئیس شبکه کوثر به نمایندگی از مهمانان حاضر گفت: ما به ایران آمدیم تا با ابلاغ تسلیت علما و شیعیان ترکیه به مناسبت مصیبت بزرگ شهادت رهبر عظیم الشأن جهان اسلام، از مردم ایران هم روحیه بگیریم.
حاج موسی آیدین افزود: ایستادگی مردم ایران ستودنی و مایه افتخار و آموزنده است.
وی همچنین با تبریک انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این انتخاب مبارک برای همه ما دلگرم کننده بود.
آقای آیدین از اقدامهای فرهنگی، انتشاراتی و رسانهای اتحادیه علمای امامیه و موسسات وابسته گزارشی ارائه کرد و خواستار همکاری بیشتر در حوزه اربعین شد.
در ادامه این نشست آقای اوهان اوز قائم مقام دبیرکل اتحادیه علمای امامیه نیز با ابراز خرسندی از حضور این هیئت در ایران، اربعین را الگوی رفتاری مردم در جنگ رمضان و حضور شبانه در خیابانهای ایران دانست و گفت: امروز همه شهرهای ایران شبیه صحنههای مراسم اربعین حسینی است و رنگ و بوی آن را دارد.
آقای اوهان اوز ادامه داد: این شبها در ایران، از برپایی مواکب و پذیرایی گرفته تا انجام کارهای متنوع فرهنگی با حضور پرشور مردم، همه برخاسته از عاشورا و اربعین است. فرهنگ اربعین در ایران جاریست و در ترکیه هم الحمدلله تبدیل به یک فرهنگ شده است.
وی اقدامهای خلاقانه مردم ایران در بیش از دوماه تشکیل اجتماعات باشکوه شبانه را ستود و گفت: در رسانههای ترکیه و کشورهای دیگر، خلق شعارهای حماسی و شور مردم ایران مورد بحث و گفتگوی کارشناسان و اساتید است و مردم ایران را بزرگ و اهل فرهنگ نشان میدهد.
اقای اوهان اوز همچنین از مساعدتها و همکاریهای خوب کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با فعالان، زائران و مواکب ترکیه در ایام اربعین تشکر کرد و خواستار هماهنگی بیشتر برای برپایی اربعین امسال شد.
حجتالاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نیز در این نشست ضمن خیر مقدم به هیئت علما و اصحاب رسانه و فرهنگ ترکیه، از حضورشان در بعثه مقام معظم رهبری و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین تشکر کرد.
حجتالاسلام احمدی همچنین شهادت قائد عظیم الشأن امت را تسلیت گفت و از ابراز همدردی و همدلی، کمکهای علما و مردم ترکیه به جمهوری اسلامی ایران و برپایی موکب در چهار استان شمال غرب ایران در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
وی گفت: این امر بیانگر عمق پیوندهای دینی و فرهنگی و اخوت اسلامی بین دو ملت است.
حجت الاسلام احمدی با تشریح دیدگاههای امام شهید درباره حرکت بزرگ فرهنگی اربعین، اظهار کرد: قائد شهید، اربعین را یک حرکت جهانی و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی و آیت عظمای الهی میدانستند که خداوند متعال، روزی امت و جهان اسلام کرد، آن رهبر شهید فرمودند: اربعین با اجتماع اقوام مختلف از ملل گوناگون، مایه سعادت و این اجتماع موهبت الهی است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ادامه داد: قائد شهید از اهل فکر، حکمت و اندیشه و فرهنگ خواستند برای عمق بخشیدن به معنا و مضمون این حرکت عظیم تلاش کنند.
حجتالاسلام احمدی از حضور فعال هیئت علما و فعالان رسانهای ترکیه در کنگره سالانه اربعین در مشهد مقدس تشکر و گزارشی از برنامههای انجام شده و پیش بینیها برای اربعین پیشرو ارائه کرد.
در این نشست شرکت کنندگان به طرح دیدگاههای خود دربارۀ زمینهها و سازوکارهای هماهنگی و همکاریهای بیشتر پرداختند.