به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید اسدالله هاشمی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد گونه‌ای از عقرب با نام علمی Scorpiones mesobuthus و نام رایج «عقرب چنگال پهن» در دشت اله‌آباد این استان شناسایی شده است. به گفته او، ویژگی‌های خاص این گونه باعث شده توجه کارشناسان و پژوهشگران حوزه حیات‌وحش به آن جلب شود.

بر اساس اعلام محیط‌زیست قزوین، این گونه از عقرب‌ها در دسته عقرب‌های حفار قرار می‌گیرد و توانایی ایجاد حفره‌هایی در زمین را دارد. عمق این حفره‌ها معمولاً بین ۲۰ تا ۷۰ سانتی‌متر گزارش شده که نشان‌دهنده سازگاری بالای این جانور با شرایط محیطی و مهارت آن در ایجاد پناهگاه مناسب در بستر خاک است.

ویژگی‌های ظاهری این عقرب نیز از جمله مواردی است که آن را از بسیاری از گونه‌های دیگر متمایز می‌کند. رنگ بدن این گونه معمولاً از زرد تا قهوه‌ای کمرنگ متغیر است و انبرک‌ها و پا‌های روشن‌تر در کنار انگشتان، پد‌های پالپ و برجستگی‌های تیره‌رنگ در ناحیه چشم‌ها، ظاهر خاصی به آن می‌دهد.

به گفته مدیرکل محیط‌زیست قزوین، این گونه دارای گیره‌ها و انبرک‌هایی پهن و نسبتاً قوی است. هرچند هنگام گرفتن دست می‌تواند نسبت به برخی عقرب‌های خانواده بوتیده درد بیشتری ایجاد کند، اما در رده عقرب‌های خطرناک برای انسان طبقه‌بندی نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، «عقرب چنگال پهن» با توجه به ویژگی‌های زیستی و رفتاری خود، بخشی از زنجیره غذایی و اکوسیستم طبیعی دشت اله‌آباد محسوب می‌شود و حضور آن می‌تواند نشان‌دهنده تنوع زیستی این منطقه باشد.