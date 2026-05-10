معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با تذکر جدی به نامزد ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی مانع انصراف او شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخابی ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی امروز (یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حال برگزاری است.

اسبقیان پیش از آغاز سخنرانی کاندیدا‌ها اعلام کرد هر کدام که قصد انصراف دارد، سخنرانی نکنند، اما پرستو ابریشمی به عنوان نخستین کاندیدای در جایگاه قرار گرفت و پس از ۱۰ دقیقه زمان قانونی سخنرانی انصراف خود را اعلام کرد.

اسبقیان در ادامه به ابریشمی تذکر داد و گفت: باید اصول را مراعات کنیم. فلسفه ورزش رعایت اصول جوانمردی و راستی است. زمانی که می‌گوییم وقتی کسی می‌خواهد انصراف بدهد صحبت نکند باید رعایت شود. انصراف ایشان (پرستو ابریشمی) قبول نمی‌شود و دوستان اگر می‌خواهند رای ندهند، رای ایشان صفر حساب می‌شود. باز هم اعلام می‌کنم دوستانی که می‌خواهند انصراف بدهند نیایند وقت مجمع را بگیرند و صحبت کنند.