زهره پریرخ گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران پیام روشنی به جهان مبنی بر اینکه جامعه ایران در هر شرایطی سرزنده و پویاست، مخابره میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهره پریرخ؛ نویسنده و تصویرگر کودک و نوجوان در گفتوگو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به برگزاری این رویداد همزمان با شرایط ناپایدار آتشبس اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که نظم عادی زندگی مردم دچار اختلال شده و روالهای روزمره همچون حضور دانشآموزان در مدارس، فعالیت منظم معلمان و کارمندان و جریان طبیعی کار و زندگی تغییر کرده است، برگزاری رویدادهای فرهنگی همچون نمایشگاه مجازی کتاب تهران میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت روحی جامعه ایفا کند.
نویسنده کتاب «دوست دارم کجا بروم؟» با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر وضعیت روانی جامعه بیان کرد: وقتی نظم معمول زندگی بر هم میخورد، به طور طبیعی زمینه بروز در خود فرورفتگی اجتماعی فراهم میشود. در چنین فضایی هر اقدامی که بتواند مردم را به نشاط جمعی بازگرداند، ارزشمند است. حتی یادآوری این رویداد فرهنگی میتواند مردم را از حالت انزوا خارج کند و پیام روشنی به جهان مبنی بر اینکه جامعه ایران در هر شرایطی سرزنده و پویاست، مخابره کند.
وی با اشاره به جایگاه نمایشگاه مجازی کتاب تهران در میان خانوادهها گفت: نمایشگاه کتاب همواره برای مردم ما مایه شعف بوده است. این رویداد تنها محل خرید کتاب نیست؛ فرصتی برای گشتوگذار فرهنگی، جستوجو در میان آثار جدید و آشنایی با تازههای نشر است. بهویژه در سالهایی که نمایشگاه به شکل بینالمللی برگزار میشد، نظم و ترتیب خاصی بر آن حاکم بود که برای بازدیدکنندگان جذابیت دوچندان داشت.
پریرخ در ادامه درباره ویژگیهای یک نمایشگاه مجازی کتاب ایدهآل اشاره کرد: در فضای مجازی، مهمترین مسئله عملکرد صحیح و بدون اختلال سامانه است. اگر کاربران هنگام مراجعه با قطعیهای مکرر یا مشکلات فنی مواجه شوند، آرامش و انگیزه خود را از دست میدهند. پایداری سیستم و دسترسی آسان، اصلیترین اولویت است.
نویسنده کتاب «دوتوک؛ عروسک کوچک بلوچی» همچنین بر ضرورت حضور گسترده ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب تهران تأکید کرد و افزود: نمایشگاه مجازی کتاب تهران باید بتواند ناشران متنوعی را جذب کند تا مخاطبان با طیف گستردهای از کتابها روبهرو شوند؛ آثاری که در سال جاری و سال گذشته منتشر شدهاند باید در معرض دید مخاطب قرار بگیرند. تنوع مهمترین عامل جذابیت نمایشگاه مجازی کتاب تهران است.
وی به موضوع طراحی نمایشگاه مجازی کتاب تهران متناسب با نیاز کودکان اشاره کرد و گفت: سامانه این نمایشگاه باید ساده، قابل فهم و در دسترس باشد تا کودکان بتوانند حتی با تلفن همراه والدین خود به راحتی در آن جستوجو و کتاب انتخاب کنند و بعد به طی کردن فرآیند خرید بپردازند و تجربهای مستقل داشته باشند.
نویسنده «هفت خوان و هفت رزم» با بیان اینکه برای جبران فضای غرفهها، برنامههای جانبی و شور و هیجان محیط نمایشگاه حضوری کتاب در نسخه مجازی از عناصر تعاملی استفاده شود، ادامه داد: امروزه کودکان با انواع بازیهای دیجیتال آشنا هستند. میتوان در فاصله میان انتخاب کتابها، بازیهای ساده و هدفمند طراحی کرد تا فضای نمایشگاه مجازی کتاب برای آنها جذابتر شود. ترکیب بازی و کتاب میتواند تجربهای ماندگار برای کودک ایجاد کند.
زهره پریرخ در پایان تأکید کرد: هرچند اجرای برخی از این ایدهها نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اما توجه به عنصر «بازی» و تعامل، کلید جذب نسل جدید به کتاب و مطالعه در فضای مجازی خواهد بود.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.