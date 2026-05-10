معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اعلام تداوم برگزاری مجازی دروس نظری تا پایان نیمسال جاری و اجرای آموزش ترکیبی برای دروس عملی گفت: بر اساس آمار‌های رسمی، بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموختگان این دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛مصطفی نعمتی در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌ها افزود: هرچند عبارت «تا اطلاع بعدی» به‌طور دقیق بازه زمانی مشخصی را برای آموزش مجازی تعیین نمی‌کند، اما برنامه‌ریزی ما این است که دروس نظری تا پایان این ترم به شکل مجازی برگزار شود.

وی گفت: در مقابل، برای دروس عملی بخشنامه‌ای به مراکز و واحدهای استانی ابلاغ شده تا در صورت امکان، کلاس‌ها به‌صورت ترکیبی برگزار شود؛ به این معنا که در جاهایی که شرایط فراهم است، دانشجویان برای دروس عملی به مراکز مراجعه کرده و آموزش حضوری دریافت کنند. این روند هم‌اکنون در بسیاری از مراکز در حال اجراست.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی بیان داشت: در برخی استان‌ها مانند گلستان و سیستان‌ و بلوچستان حتی برای برگزاری برخی دروس نظری به‌صورت حضوری نیز درخواست‌هایی مطرح شد که با توجه به شرایط خاص دانشجویان و مسائل حمل‌ونقل، تا حد امکان انعطاف‌هایی در این زمینه اعمال شده است.

نعمتی در خصوص آزمون‌های پایان نیمسال نیز گفت: هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. در صورتی که شرایط فعلی ادامه داشته باشد، احتمال برگزاری مجازی آزمون‌ها وجود دارد، اما سناریوی ترکیبی نیز مدنظر قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس شرایط روز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات اینترنت برای اساتید و دانشجویان گفت: از زمانی که موضوع تخصیص اینترنت به اعضای هیئت علمی مطرح شد، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نیز اقداماتی را برای مدرسان آغاز کرد، اما این فرآیند با کندی پیش می‌رود.

نعمتی تأکید کرد: رایزنی‌هایی با بخش‌های مختلف وزارت علوم انجام شده و حتی فهرست‌هایی از نیازهای دسترسی ارائه شده است، اما با توجه به گستردگی جامعه مدرسان (حدود ۲۷ هزار مدرس فعال)، هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اشاره به روند بازنگری رشته‌ها گفت: این دانشگاه که فعالیت خود را از دهه ۷۰ آغاز کرده، در مقطعی حدود ۲ هزار برنامه درسی داشت، اما با بازنگری‌های انجام‌شده، اکنون حدود ۸۵۰ رشته فعال در قالب هزاران رشته‌محل در کشور ارائه می‌شود.

وی یکی از سیاست‌های مهم دانشگاه را توسعه دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی دانست و گفت: در این حوزه بیش از ۱۶۰۰ عنوان دوره تعریف شده و طی چهار سال گذشته بیش از ۲۴۰۰ دوره برگزار شده است.

نعمتی همچنین از بازنگری برنامه‌های درسی، گسترش دوره‌های کوتاه‌مدت مهارت‌محور و اجرای طرح «آباد» خبر داد و گفت: این طرح با هدف آموزش عملی فارغ‌التحصیلان در محیط‌های کاری طراحی شده است تا افراد بتوانند مهارت‌های لازم را در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کسب کنند.

وی افزود: در صورت اجرای کامل این طرح و همراهی صنایع، می‌توان گام مؤثری در جهت افزایش اشتغال مهارت‌محور برداشت.

نعمتی درباره وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان این دانشگاه گفت: بر اساس آمارهای اخذشده از مراجع رسمی، بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی یا در زمان تحصیل شاغل بوده‌اند یا پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار شده‌اند.