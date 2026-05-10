وزیر بهداشت و درمان نیجر در بازدید از مرکز درمانی هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نیامی، پایتخت این کشور، از خدمات و کیفیت درمان این مرکز قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ گاربا حکیمی، وزیر بهداشت و درمان نیجر، در بازدید از مرکز درمانی هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نیامی، پایتخت این کشور، از خدمات و کیفیت درمان این مرکز قدردانی کرد.
در این بازدید که به مناسبت روز جهانی هلالاحمر و صلیب سرخ انجام شد، علی تیزتک، سفیر ایران در نیجر، وزیر نیجری را همراهی کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتوگو با خبرنگاران نیجری، بر توسعه همکاریهای دو جانبه بالاخص در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد.
این بازدید در بخشهای خبری تلویزیون نیجر بازتاب داشت.