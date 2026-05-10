استاندار مازندران در یادواره شهدای خانطومان با اشاره به رشادتها و فداکاریهای رزمندگان در این منطقه، تأکید کرد که مکتب خانطومان باید برای نسلهای آینده روایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جمع رزمندگان خانطومان ضمن درود بر بنیانگذاران و شهدای انقلاب، با اشاره به رشادتهای رزمندگان در این منطقه، تأکید کرد که عظمت این حماسه نه در دود و آتش، بلکه در صلابت مادران، همسران و فرزندان شهدا نمایان است.
یونسی در این یادواره گفت: حضور در میان همرزمان گرامی آسان نیست؛ چرا که هر صندلی این مجلس روایتی از یک داغ، هر نگاه یادآور یک وداع و هر نام، بخشی از غرور زخمی این ملت است.
استاندار مازندران خانطومان را صرفاً یک میدان نبرد ندانست و افزود: خانطومان قتلگاه مردانی بود که رفتند تا ایران بماند، تا حرم بماند و تا پرچم امام حسین (ع) بر زمین نیفتد. جوانانی که میتوانستند زندگی کنند، اما دل از دنیا بریدند و تنها برای رضای خدا رفتند.
وی ادامه داد: عظمت خانطومان را امروز نه در دود و آتش، بلکه در صبوری مادرانی باید دید که هنوز با عکس فرزندانشان حرف میزنند؛ در چشمهای فرزندانی که بوی پدر را از چفیههای به جا مانده جستوجو میکنند و در صلابت همسرانی که با وجود داغ، استوار ایستادهاند.
یونسی با بیان اینکه برخی نامها از جنس تاریخ نیستند، بلکه از جنس عقیده و ایمان هستند، تصریح کرد: خانطومان یکی از همان نامهاست. آنجا مردانی جنگیدند که دنیا را کوچکتر از آرمانشان میدیدند و ثابت کردند که هنوز هم میشود مثل یاران عاشورا زیست.
استاندار مازندران با اشاره به اقتدار امروز ایران گفت: امروز اگر دشمن با همه قدرت رسانهای و نظامی خود هنوز از نام ایران حساب میبرد، اگر امنیت این سرزمین پابرجاست و اگر پرچم جمهوری اسلامی در سختترین طوفانها بر زمین نیفتاد، بخشی از این اقتدار بر شانههای خونین شهدای خانطومان بنا شده است.
یونسی با تجلیل از خانوادههای شهدا افزود: شما فقط دفاع نکردید، شما از حیثیت یک ملت دفاع کردید. شهدا تازه آغاز میشوند؛ شهید در رگهای یک ملت جاری میشود. رسالت ما زنده نگه داشتن مکتب خانطومان است تا نسلهای آینده بدانند امنیت ایران، دستاورد خونین مردانی است که در غربت تکه تکه شدند تا این ملت سربلند بماند.
در پایان این جلسه، استاندار مازندران از رزمندگان حاضر تقدیر به عمل آورد.