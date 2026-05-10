به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار اردبیل و جمعی از فرمانداران و مدیران ادارات کل برگزار شد.

استاندار اردبیل در این جلسه گفت: در سال جاری ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضرایب تعیین‌شده به شهرستان‌های استان تخصیص می‌یابد.

امامی یگانه افزود: فرمانداران اعتبارات اختصاص یافته را بر اساس تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغال‌زا در دستور کار قرار داده و مبادله موافقت‌نامه‌ها در اولین فرصت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این میزان، هشت هزار میلیارد ریال اعتبار نیز برای سفرهای دوره‌ای به شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است ، افزود: مجموع اعتبارات قابل تخصیص به شهرستان‌های استان از این محل به ۲۸ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

امامی یگانه ادامه داد: در تخصیص اعتبارات، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین حقوق پرسنل نیز از اولویت‌های دولت است و فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها موظف هستند این موارد را در برنامه توزیع اعتبارات لحاظ کنند.

استاندار اردبیل ادادمه داد: امسال برای اجرای ۳۲ پروژه بزرگ استان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی مصوب شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲ برابری دارد.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: این‌ میزان اعتبار صرف پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های توسعه بزرگراه‌ها، بهسازی راه‌های اصلی و فرعی، تکمیل شبکه‌های آبیاری سدها، ساخت‌وساز فضاهای آموزشی، آبرسانی به شهرها و روستاها، ایجاد تأسیسات فاضلاب و همچنین پروژه‌های فرهنگی در دست اجرا خواهد شد.

استاندار اردبیل بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای تأمین اعتبارات، رصد مستمر پروژه‌ها توسط کمیته جذب و استفاده حداکثری از منابع ملی و تسهیلات را موضوعات مهمی ذکر کرد که مدیران دستگاه‌های اجرایی بر روی آن باید تمرکز کنند.