به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: عملکرد کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور صنعت برق استان بیش از ۷۳۵ میلیارد ریال بازگشت سرمایه برای استان داشته است.

حسین عادلی نسب با اشاره به اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت برق گفت: در راستای تحقق این اهداف، کارگاه تخصصی تعمیرات و بازسازی ترانسفورماتور با موفقیت فعالیت خود را پیش برده بطوریکه در دو سال گذشته، با بازسازی ۲۳۸ دستگاه ترانسفورماتور معیوب و بازگرداندن آنها به شبکه، حدود ۶۸۹ میلیارد ریال سودآوری برای صنعت برق استان داشته است.

عادلی نسب با بیان اینکه تمرکز اصلی بر مدیریت هدفمند تجهیزات و توجه به چرخه عمر کالا است افزود: با تبیین رویکرد شرکت برق استان در مدیریت دارایی‌های فیزیکی، و اجرای طرح‌های بازگشت سرمایه از طریق تعمیرات و بازسازی ترانسفورماتور‌ها موفقیت چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر حفاظت از منابع مالی، منجر به صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های عملیاتی شده و از طریق انبارداری اصولی و مدیریت علمی کالا، کنترل موجودی و جلوگیری از اتلاف منابع را میسر ساخته است.

وی افزود: این طرح با هدف بازیابی سرمایه‌های شرکت، جلوگیری از هدررفت منابع و اتکا به توان فنی نیرو‌های داخلی در زمینه تعمیر و بازیافت، گامی مؤثر به سوی توسعه پایدار و صیانت از دارایی‌های فیزیکی مجموعه صنعت برق استان محسوب می‌شود.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: با اجرای این طرح نه تنها از خرید‌های غیرضروری جلوگیری می‌شود، بلکه زنجیره تأمین تجهیزات برق استان بصورت پایدار تقویت می‌شود.

عادلی نسب با اشاره به عملکرد کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور در طول جنگ رمضان نیز گفت: در این بازه زمانی ۱۶ دستگاه ترانسفورماتور تعمیر و به شبکه بازگشت که حدود ۸۳ میلیارد ریال بازگشت سرمایه برای صنعت برق استان داشت.