نمایشگاه عکس «اینجا ایرانه»، در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نمایشگاه عکس «اینجا ایرانه»، در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.این نمایشگاه عکس که تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است شامل ۴۰ اثر ارزشمند از دو هنرمند عکاس خبری استان یزد، آقایان مجید دهقانیزاده و مجید جراحی است.
این عکاسان در عکسهای این نمایشگاه به موضوعات و اتفاقات اخیر، اجتماعات مردمی و جنگ رمضان پرداختهاند و جلوههایی از یزد در این ایام را به تصویر کشیدهاند.
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه به بلوار بسیج، کتابخانه مرکزی یزد مراجعه کنند.