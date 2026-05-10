به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نمایشگاه عکس «اینجا ایرانه»، در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.این نمایشگاه عکس که تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است شامل ۴۰ اثر ارزشمند از دو هنرمند عکاس خبری استان یزد، آقایان مجید دهقانی‌زاده و مجید جراحی است.

این عکاسان در عکس‌های این نمایشگاه به موضوعات و اتفاقات اخیر، اجتماعات مردمی و جنگ رمضان پرداخته‌اند و جلوه‌هایی از یزد در این ایام را به تصویر کشیده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به بلوار بسیج، کتابخانه مرکزی یزد مراجعه کنند.