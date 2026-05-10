قرص لاغری رزبری کتون تمشک غیرمجاز و مشمول فراخوان فوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان به نقل از سازمان غذا و داروی کشور، اعلام کرد: قرص لاغری رزبری کتون تمشک غیرمجاز بوده و مشمول فراخوان فوری است.
در آنالیز این فرآورده، وجود مواد خطرناک زیر تأیید شده است:
متآمفتامین (محرک اعتیادآور)
تادالافیل (داروی قلبی-عروقی فاقد مجوز مصرف در این محصول)
با توجه به تهدید جدی علیه سلامت عمومی، مراتب جمعآوری این محصول از سطح عرضه به همه معاونتهای غذا و دارو ابلاغ شده است.
در همین راستا به شهروندان توصیه جدی شده است که
فرآوردههای سلامتمحور را صرفاً از داروخانههای مجاز تهیه کنند. و برای اطمینان از اصالت محصول، کد رهگیری را در سامانه تیتک به نشانی ttac.ir استعلام کنند.