به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان به نقل از سازمان غذا و داروی کشور، اعلام کرد: قرص لاغری رزبری کتون تمشک غیرمجاز بوده و مشمول فراخوان فوری است.

در آنالیز این فرآورده، وجود مواد خطرناک زیر تأیید شده است:

مت‌آمفتامین (محرک اعتیادآور)

تادالافیل (داروی قلبی-عروقی فاقد مجوز مصرف در این محصول)

با توجه به تهدید جدی علیه سلامت عمومی، مراتب جمع‌آوری این محصول از سطح عرضه به همه معاونت‌های غذا و دارو ابلاغ شده است.

در همین راستا به شهروندان توصیه جدی شده است که

فرآورده‌های سلامت‌محور را صرفاً از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند. و برای اطمینان از اصالت محصول، کد رهگیری را در سامانه تی‌تک به نشانی ttac.ir استعلام کنند.