مدیر عامل موسسه دانش بنیان برکت گفت: ما از طریق سامانه پایش سلامت مناطق کم برخوردار، آمادگی داریم با همکاری نهاد‌های ملی خدمات بهتر و موثر‌تری در حوزه سلامت ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا خاکدامن مدیر عامل موسسه دانش بنیان برکت امروز در مراسم آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم برخوردار با سامانه پرتابل نبض هوشمند سلامت و سیشا (نشست ارتقای سلامت در سکوی نوآوری اجتماعی) گفت: ما امروز طرح پایش سلامت مناطق کم برخوردار را با همکاری دو شرکت دانش بنیان آغاز کردیم .

وی افزود: در نقاط محروم ، مسائل سلامت مردم از طریق گروه‌های جهادی پیگیری می‌شود تا مشکلات حوزه سلامت مردم این مناطق برطرف شود.

خاکدامن تاکید کرد: ما در این موسسه آمادگی داریم تا راه‌های فناورانه و نوآورانه را با هزینه معقولی در جامعه توسعه دهیم .

وی افزود: ما همچنین آمادگی داریم با این سامانه خدمات موثرتر از طریق نهاد‌های ملی شکل بگیرد.