به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محبان افزود: بعد از تجربه جنگ ۱۲ روزه، هلال احمر استان در جهت آمادگی نشست‌های متعددی با نهاد‌های نظارتی و امنیتی داشت و طرح‌های عملیاتی مشترک تشکیل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در پویش ایران همدل، ۱۴ هزار نفر برای کمک به جنگ زدگان ثبت‌نام کردند و یک میلیارد تومان کمک مردمی واریز شد.

محبان خاطر نشان کرد: مراکز درمانی هلال احمر نیز در حالت آماده باش بوده و دارو‌های خاص با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خریداری و توزیع شد و تمام نیاز‌های دارویی استان تأمین و همچنین سیستم‌های ارتباطی لازم برای ارتباط با تیم‌های عملیاتی برقرار شده است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه در ایام جنگ چهل‌روزه، هشتاد نفر از تیم‌های واکنش سریع برای امدادرسانی به تهران اعزام شدند، گفت: آمادگی عملیاتی و تمرینات امدادی همچنان به‌صورت منظم ادامه دارد.

محبان گفت: در ایام جنگ، بیش از هشت هزار نفر از خدمات عمومی امدادی، پانصد نفر از خدمات توان‌بخشی و بیست و یک هزار نفر از خدمات درمانی هلال احمر بهره‌مند شدند.

مدیرکل جمعیت هلال احمر همچنین از پاسخگویی به هزار و ششصد نفر و ارایه خدمات مشاوره‌ای از طریق سامانه ۴۰۳۰ خبر داد.

محبان در ادامه با اشاره به پویش جبهه مردمی ایران ما گفت: در این پویش از مردم دعوت شد تا برای داوطلبی در خدمت‌رسانی به جنگ‌زدگان نام‌نویسی کنند که در نتیجه، چهارده هزار نفر ثبت نام کردند و آموزش‌های کمک‌های اولیه این داوطلبان به‌زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: آزمایشگاه تشخیص طبی هلال احمر در هفته جاری به بهره‌برداری خواهد رسید تا تمام خدمات تشخیصی مورد نیاز مردم در داخل استان ارائه شود.



