برنامه «کوچه‌باغ» شبکه خاوران، به‌عنوان اثری محتوایی و هنری برای معرفی جاذبه‌ها، ظرفیت‌ها و هویت اصیل روستا‌های خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینه دار مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به جایگاه روستا و برنامه‌های مرتبط با روستا در دوران تحول صدا و سیما بر هدفمندشدن تولیدات تلویزیونی و نمایش واقعیت‌های روستا‌های استان تأکید شد.

وی با اشاره به تغییر ذائقه رسانه‌ای مخاطبان و نقش فضای مجازی در شکل‌گیری سلیقه‌های جدید، بر ضرورت ارتقای کیفیت محتوا و تولید هدفمند برنامه‌های راهبردی تأکید کرد.

مدیرکل صدا و سیمای استان با تاکید بر اینکه برنامه «کوچه‌باغ» باید تصویری واقعی، صادقانه و در عین حال زیبا از روستا‌های استان ارائه کند، گفت: روستا را همان‌طور که هست معرفی کنید؛ واقعیت‌ها، زیبایی‌ها، بافت زندگی و ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی آن را با دقت و امانت به تصویر بکشید.

آینه دار در ادامه با اشاره به اهمیت هویت انقلابی روستا‌ها افزود:نماد‌های انقلابی باید در برنامه دیده شوند.

وی گفت: شهدا بارزترین شاخص هویتی هر روستا هستند و معرفی این الگو‌های فاخر باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه در نظر گرفته شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان همچنین بر توجه به نخبگان روستایی و ظرفیت‌های علمی نهفته در روستا‌ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از چهره‌های علمی برجسته کشور زاده همین روستا‌ها بوده‌اند و معرفی نخبگان و استعداد‌های ممتاز روستایی یکی از مأموریت‌های مهم رسانه است.

آینه دار با اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی برخی روستا‌های استان، افزود: بسیاری از روستا‌های استان دارای صنایع فعال هستند که توانسته‌اند برای جوانان اشتغال‌زایی کنند. صنعت نماد تلاش و حرکت است و باید در این برنامه برجسته شود.

وی با اشاره به شعار سال، تولید برنامه «کوچه‌باغ» را فرصت مناسبی برای پررنگ‌تر کردن آن در فضای روستایی دانست و گفت: خرده‌کنش‌های میدانی مرتبط با مسائل روز در روستا‌ها باید به تصویر کشیده شود تا نقش مردم در پیشرفت، امیدآفرینی و حرکت رو به جلو بهتر نشان داده شود.

در بخش دیگری از جلسه، بر استفاده از موسیقی بومی، هنرمندان محلی، بازی‌های سنتی، حضور پررنگ مردم، جوانان و دانشجویان در گزارش‌ها و نمایش جریان واقعی زندگی در روستا تأکید شد؛ از جمله نشان‌دادن بازی کودکان، فعالیت‌های روزمره، روابط اجتماعی و فضای پویا و زنده‌ای که روح روستا را شکل می‌دهد.

برنامه «کوچه‌باغ» به تهیه‌کنندگی حسین رویین‌تن تولید می‌شود و با رویکردی هنری و محتوایی، قصد دارد روایتگر اصالت، زیبایی و پیشرفت روستا‌های خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ باشد.