استاندار بوشهر در بازدید از طرحهای در حال ساخت مراکز درمانی و آموزشی استان، بر نقش حیاتی این طرحها در ارتقای شاخصهای سلامت مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع با اشاره به اینکه مراکز درمانی و آموزشی از سالهای گذشته در استان تعریف شدهاند تا به میانگین سرانه درمانی کشور برسیم، گفت: به دلیل قدمت ساختمانهای درمانی در دهههای گذشته، فاصله سرانه فضای درمانی ما با میانگین کشوری همچنان وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر سرانه درمانی در استان بوشهر ۱.۲ متر مربع به ازای هر هزار نفر، در حالی که میانگین کشوری ۱.۸ متر مربع است.
زارع افزود: با پیگیریهای مستمر و تأمین اعتبار از منابع مختلف، در همکاری با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و شورای برنامهریزی و توسعه، پروژههای مهمی از جمله دانشکده دندانپزشکی و محیط پیرامونی آن، به همراه پنج مرکز بیمارستانی درمانی در سال آینده با تجهیزات کامل به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار بوشهر در پایان گفت: با وجود چالشهای ناشی از افزایش قیمتها، همچنان بر تکمیل و تجهیز این پروژهها برای خدمترسانی بهتر به مردم استان بوشهر تأکید داریم.