به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان جنوبی گفت: با تلاش‌ مستمر مدیریت دانشگاه ملی مهارت و پیگیری معاونت آموزشی و همکاری همه جانبه دفتر توسعه ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در خصوص رشته‌های معماری، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، تاسیسات مکانیک و تاسیسات برق در مقطع کارشناسی ناپیوسته با عنوان «حرفه‌ای»، «تکنولوژی» و «علمی کاربردی» امکان صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی و در خصوص مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته با عنوان«حرفه‌ای» در رشته‌های اصلی، پروانه اشتغال به کار، با کد اصلی با رعایت ضوابط بخشنامه‌ی پیوست میسر است.

جهانگیر افزود: این دستاورد، نقطه عطفی در ارتقای جایگاه دانشگاه ملی مهارت در نظام آموزشی و حرفه‌ای کشور محسوب می‌شود و گامی مؤثر برای تحقق مأموریت‌های کلان دانشگاه برای توسعه مهارت‌محوری، توانمندی حرفه‌ای دانشجویان و افزایش اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان است.