اعتبار کالا برگ الکترونیکی اردیبهشت برای سرپرستان خانوار در هرمزگان با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت فعال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: اعتبار این مرحله از کالابرگ برای هر عضو خانواده یک میلیون تومان است.

کیامرث برخورداری افزود: مشمولان این طرح می‌توانند در هرمزگان از بیش از چهار هزار فروشگاه طرف قرارداد خرید کنند.

وی گفت: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

وی گفت: اعتبار کالا برگ با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم از ۲۵ اردیبهشت برای خانوار‌ها فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان در زمینه اخبار کالابرگ، تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.