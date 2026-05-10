مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بر نقش شرکتهای دانشبنیان بر رفع نیازهای تخصصی صنعت حفاری تاکید کرد و گفت: همکاری صنعت و دانشبنیانها راهبرد ملی حفاری برای بومی سازی تجهیزات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی در بازدید از شرکتهای دانشبنیان مستقر در اهواز بر اهمیت بهرهگیری از توان علمی و تخصصی شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.
وی افزود: توسعه فناوریهای بومی، حمایت از تولید داخل و استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان داخلی، از مهمترین رویکردهای شرکت ملی حفاری ایران در مسیر ارتقای توان عملیاتی و فنی این مجموعهها به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خاطرنشان کرد: تعامل موثر میان صنعت و شرکتهای دانشبنیان میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به روند بومیسازی تجهیزات، کاهش وابستگی، رفع نیازهای تخصصی و افزایش بهرهوری در صنعت حفاری ایفا کند.
این بازدید در جهت توسعه تعاملات فناورانه و حمایت از ظرفیتهای داخلی از شرکتهای دانشبنیان انجام شد.
در این بازدید، توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای علمی و فنی شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مرتبط با صنعت نفت، حفاری و ساخت تجهیزات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و زمینههای همکاری مشترک در جهت تامین نیازهای فنی و عملیاتی صنعت حفاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین مدیران شرکتهای دانشبنیان نیز ضمن معرفی آخرین محصولات، خدمات و توانمندیهای فناورانه خود، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه همکاریها با شرکت ملی حفاری ایران مطرح کردند.
این بازدید به منظور شناسایی ظرفیتهای موجود، تقویت ارتباط صنعت با زیستبوم فناوری و نوآوری، و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مسیر تحقق اهداف راهبردی صنعت حفاری کشور انجام شد.
شرکت ملی حفاری ایران اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوقسنگین در تملک دارد.