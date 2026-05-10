رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از اجرای طرح «تهرانگردی با مترو» خبر داد و گفت: همزمان با طراحی نقشههای تخصصی گردشگری برای ۲۴ ایستگاه مترو، نقشه جامع گردشگری کل شبکه متروی تهران نیز تهیه و در ایستگاهها نصب و توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی افزود: در قالب طرح «تهرانگردی با مترو»، برای نخستینبار خطوط مترو بر اساس ظرفیتهای گردشگری پیرامونی مورد بررسی قرار گرفت و اماکن گردشگری نزدیک به ایستگاههای مترو شناسایی و در قالب نقشههای تخصصی معرفی شد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ادامه داد: در این طرح، شعاع ۵۰۰ متری اطراف هر ایستگاه مترو مورد مطالعه قرار گرفته و تمامی جاذبههای گردشگری، تاریخی، فرهنگی و شهری اطراف ایستگاهها روی نقشههای اختصاصی جانمایی شدهاند.
قاسمی خاطرنشان کرد: در فاز نخست اجرای این طرح، ۴۰ ایستگاه مترو هدفگذاری شده که تاکنون نقشههای تخصصی ۲۴ ایستگاه طراحی و تولید شده و مابقی نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.
قاسمی گفت: نقشههای ایستگاهی مترو اکنون در ایستگاههایی مانند قیام و امام خمینی (ره) نصب شده و پس از انجام اصلاحات و تکمیل فرآیند اجرایی، عملیات چاپ و نصب همزمان این نقشهها در ۲۴ ایستگاه مترو آغاز میشود.
وی تأکید کرد: شهروندان و گردشگران با استفاده از این نقشهها علاوه بر مشاهده مسیرهای مترو، میتوانند جاذبههای گردشگری اطراف هر ایستگاه را نیز شناسایی کرده و از ظرفیت حملونقل عمومی برای تهرانگردی استفاده کنند.وی افزود: علاوه بر نقشههای اختصاصی هر ایستگاه، نقشه جامع گردشگری کل شبکه متروی تهران نیز طراحی و تولید شده که بهصورت همزمان در کنار نقشههای ایستگاهی نصب خواهد شد تا شهروندان و گردشگران بتوانند علاوه بر شناسایی جاذبههای پیرامونی هر ایستگاه، تصویر کاملی از ظرفیت گردشگری کل شبکه مترو تهران در اختیار داشته باشند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ادامه داد: نقشه جامع گردشگری مترو همچنین به چاپ رسیده و از طریق شبکه مترو و مناطق شهری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
قاسمی در پایان گفت: تهران امروز جزو معدود شهرهای جهان است که توانسته نقشه تخصصی «تهرانگردی با مترو» را طراحی و اجرا کند و این اقدام میتواند تجربه جدیدی از گردشگری شهری را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.
گفتنی است؛ در فاز نخست اجرای طرح «تهرانگردی با مترو»، نقشههای تخصصی گردشگری برای ایستگاههای قیام، مولوی، محمدیه، خیام، پانزده خرداد، امام خمینی (ره)، حسنآباد، ملت، بهارستان، سعدی، دروازه دولت، فردوسی، دروازه شمیران، شهدا، طالقانی، حضرت مریم، پارک لاله، تئاتر شهر و کارگر طراحی و آماده نصب شده است.