پخش زنده
امروز: -
«شور واژهها»، تلاشی است برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از مهمترین لحظات عاطفی و حماسی این سالها، لحظاتی که در دل جنگ تحمیلی سوم، شعر و نوحه از قالب یک اثر هنری صرف خارج شد و به زبان مشترک مردم، همدلی و مقاومت بدل گشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تهیهکننده و کارگردان برنامه «شور واژهها»، گفت: این برنامه در ۱۲ قسمت تولید شده و روزهای زوج از شبکه نسیم پخش می شود.
علیرضا کرمی افزود: ایده «شور واژهها»، در مجمع شاعران اهلبیت (علیهمالسلام) و از جایی شکل گرفت که طی جنگ رمضان، موجی از اشعار و نوحههای حماسی بین مردم دستبهدست میشد و عملاً تکرار این اشعار تبدیل به بخشی از فضای عمومی جامعه شده بود.
وی گفت: نفوذ این اشعار و قدرت تأثیرگذاریشان در زمانی که مردم بیش از هر زمان نیاز به یادآوری غرور و افتخار ملی و میهنی داشتند، ما را به سمت تولید این اثر سوق داد، چراکه احساس کردیم این آثار، علاوهبر بار عاطفی و هنری، یک ظرفیت فرهنگی قدرتمند هم دارند که کمتر درباره خاستگاه و پشتصحنهشان صحبت شده است. بر همین اساس، پیشنهاد تولید برنامهای گفتوگومحور که روایتمحور و ثبتکننده این لحظات تاریخی باشد، به شبکه نسیم مطرح شد. در همان مرحله پیشتولید، ابتدا مجموعهای از آثار شاخص جمعآوری شد، سپس به سراغ خالقان آنها رفتیم و ساختار گفتوگوها و بخشهای مکمل برنامه طراحی شد.
وی هدف اصلی برنامه را ثبت و روایت یک بخش مهم از ادبیات معاصر حماسی دانست و افزود: ما با آثاری روبهرو بودیم که در دل یک رویداد بزرگ خلق شده، بین مردم جریان یافته بودند. هم میخواستیم پشتصحنه شکلگیری این شعرها و نوحهها را بشنویم، هم نقش آنها در شکلدادن به احساس جمعی و همبستگی اجتماعی را برجسته کنیم. در یک جمله، «شور واژهها» تلاشی برای ثبت لحظه، گفتوگو با صاحبان خلاقیت و انتقال یک حس مشترک انسانی بود.
کرمی به بخشهای این برنامه اشاره کرد و افزود: بخش اصلی برنامه گفتوگو با شاعر است و پس از آن با مرور بخشی از آثار شاخص مهمان، روایت زمینه شکلگیری شعرها یا نوحهها را دنبال میکنیم و با پخش بخشهایی از اجراهای مردمی یا اجرای چهرههای شناخته شده، تحلیل کوتاهی از جایگاه آن اثر در جریان رسانهای جامعه ارائه میدهیم که ترکیب این بخشها کمک میکند برنامه هم مستند باشد، هم با گفتوگوی صمیمی آمیخته شود و هم بخشی از یک روایت بزرگتر را در بربگیرد.
وی با اشاره به ماهیت اشعار انتخاب شده گفت: بسیاری از این آثار در قالب ترانه و سرود اجرا شدهاند، اما ما از این جهت آنها را مداحی مینامیم که توسط شاعران آیینی سروده شدهاند.
این مستندساز درخصوص معیارهای انتخاب اشعار و مداحیها افزود: چند معیار اصلی برای این انتخابها داشتیم که مهمترین آنها فراگیر بودن بین مردم و شنیده شدن در تجمعها، کیفیت هنری و قدرت تصویرسازی، ارتباط مستقیم با موضوع جنگ رمضان و فضای احساسی آن، زبان محترمانه، همدلانه و غیرتنشزا بود.
کرمی افزود: مهمانان از طیفهای مختلف شعری انتخاب شدهاند، از چهرههای شناختهشده تا هنرمندان جدیدی که آثارشان در این دوره فراگیر شد. سعی کردیم هر فردی اثری داشته که در جامعه طنین انداخته، امکان حضور پیدا کند.
وی با اشاره به آثار مغفول مانده در این جنگ که میتوانست سهم مهمی در نگاه رسانهای مردم داشته باشد، گفت: به بخشهایی از روایتهای انسانی و تجربههای مردمی هنوز کمتر پرداخته شده است. به نظرم پرداختن به ابعاد عاطفی، همبستگی اجتماعی و روایتهای کمتر شنیده شده میتواند فضای رسانهای را غنیتر کند.