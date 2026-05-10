پخش زنده
امروز: -
تیم تکواندو پسران بوکان موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات لیگ جنوب استان (هفته چهارم) شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رییس اداره ورزش وجوانان بوکان گفت: تیم تکواندو بوکان با مربیگری امجد کریمی در پایان هفته چهارم مسابقات لیگ جنوب استان، خوش درخشید. این رقابتها در یک روز و به میزبانی تکاب و با حضور تیمهایی از شهرستانهای شاهیندژ، بوکان، محمودآباد و سه تیم از میاندوآب برگزار شد.
احمد نصرالهی افزود:شاگردان اقای کریمی در ردههای شکوفهها، خردسالان و نونهالان موفق شدند در جدولی دشوار با حریفان خود روبهرو شوند و مدالهای رنگارنگی کسب کنند.
در پایان این مسابقات، تیم بوکان عنوان قهرمانی ردههای شکوفهها و خردسالان و نایبقهرمانی رده نونهالان را به دست آورد.
تیم بوکان دررده شکوفهها ۵طلا ویک برنز ، در رده خردسالان ۴مدال طلا،۴مدال نقره و۶برنز ، دررده نونهالان ۲مدال طلا،۲نقره و۴مدال برنز و در رده نوجوانان یک مدال طلارا ازآن خود کرد.