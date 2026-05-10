همزمان با فرارسیدن «روز ملی گلمحمدی و گلاب»، وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه تولید، بر جایگاه رفیع ایران به عنوان نخستین تولیدکننده گلمحمدی در جهان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در این پیام ضمن قدردانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب و ثبت ۲۰ اردیبهشت به عنوان روز ملی گلمحمدی و گلاب در تقویم رسمی کشور اعلام کرد: ایران بعد از کشورهای بلغارستان، ترکیه و مراکش، دارای رتبه اول سطح و تولید گلمحمدی در جهان است و بزرگترین دشت گلمحمدی جهان به مساحت ۵ هزار هکتار با کشت دیم و ارگانیک در ایران قرار دارد.
او گفت: این روز که به پاسداشت اهمیت این محصول ارزشمند در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، فرصتی مغتنم برای بازنگری در پتانسیلهای عظیم ایران در این حوزه و برنامهریزی برای توسعه پایدار آن است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایران با سابقه بیش از ۲۵۰۰ ساله در کشت و فرآوری گلمحمدی، نه تنها مهد این گیاه معطر محسوب میشود، بلکه هم اکنون با دارا بودن بزرگترین دشت گلمحمدی ارگانیک جهان در مساحتی بیش از ۵ هزار هکتار، رتبه نخست جهانی را در سطح زیر کشت و تولید این محصول به خود اختصاص داده است. استانهای فارس، کرمان و اصفهان به عنوان قطبهای اصلی تولید، نقش کلیدی در این جایگاه برجسته ایفا میکنند.
نوری گفت: گلاب، که از آن به عنوان «طلای مایع» یاد میشود، ماده اولیه حیاتی در صنایع عطرسازی جهانی است و تجارت اسانسهای گیاهی به یکی از صنایع پرسود بینالمللی بدل گشته است.
در پیام وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی، رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی، و ارتقای کیفیت در تولید و فرآوری تاکیدشده است ، تا ایران بتواند از این ظرفیت عظیم اقتصادی برای افزایش اشتغال، درآمد ناخالص ملی و ارزآوری از طریق توسعه صادرات بهرهمند و به قطب تولید و صادرات اسانس گلمحمدی در جهان تبدیل شود.