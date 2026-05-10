رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از شناسایی و انتقال ۱۲۴ تن پسماند صنعتی ویژه شامل لجن تصفیه‌خانه و ترکیبات شیمیایی یک واحد غذایی به مراکز مجاز امحاء خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای قوانین زیست‌محیطی و با هدف پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک شهرستان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی در تشریح این خبر بیان داشت: ۱۲۴ تن پسماند صنعتی ویژه از یک واحد غذایی در این شهرستان به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وی ادامه داد: این پسماند‌ها شامل لجن تصفیه خانه و پسماند‌های شیمیایی تولیدی هستند که برای مدیریت اصولی و امحاء به مقصد منتقل شده‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: کارشناسان این اداره بر روند بارگیری و انتقال پسماند‌ها نظارت دقیق داشتند تا از رعایت کامل ضوابط و مقررات زیست محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگی اطمینان حاصل شود.

وجیهی با استناد به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، یادآور شد: مسئولیت مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنها است و تولیدکنندگان ملزم هستند از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی، درخواست انتقال پسماند خود را ثبت کرده و پس از دریافت تأییدیه از سازمان محیط زیست، نسبت به بارگیری و انتقال آن طبق ضوابط اقدام کنند.