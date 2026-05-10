گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از سازمان انتقال خون استان، از آمار بالای مصرف خون توسط بیماران تالاسمی ابراز نگرانی کرد و افزود: ۶۰ درصد خون مصرفی استان به بیماران تالاسمی اختصاص دارد و علاوه بر آن، درمان این بیماران بار مالی سنگینی بر خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کند.

محمدحسن محمدی گفت: تالاسمی ماژور همچنان شایع‌ترین بیماری خونی ارثی در کشور است و استان سیستان و بلوچستان یکی از بالاترین میزان‌های شیوع این بیماری را دارد.

وی افزود: با آگاهی‌بخشی، خرد جمعی، مشارکت مردمی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها می‌توان از تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی در استان سیستان و بلوچستان پیشگیری کرد.

رئیس دانشگاه تاکید کرد: حدود ۳ هزار و ۶۰۰ بیمار تالاسمی ماژور در استان وجود دارد که هزار و ۱۳۶ مورد آن تحت مراقبت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند که با اجرای برنامه‌های درمانی منسجم برای بیماران تالاسمی، مرگ‌ومیر آنان در سال‌های اخیر کاهش یافته و کیفیت زندگی بیماران بهبود پیدا کرده است.

محمدی افزود: برای کاهش بروز تالاسمی در استان باید علاوه بر نظام سلامت، مردم، دستگاه‌های اجرایی، روحانیون، متنفذین محلی و رسانه‌ها در مسیر افزایش آگاهی عمومی همکاری کنند.

وی تأکید کرد: ذخایر فرآورده‌های خونی در استان سیستان و بلوچستان، نگران کننده است و نیاز شدید به حضور اهدا کنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: تعداد مراجعات اهدا کنندگان کاهش یافته است و این امر باعث شده تا زنگ خطر کمبود فرآورده‌های خونی به صدا در آید.

صفدری افزود: شیوه نامه‌های بهداشتی در تمام پایگاه‌های انتقال خون استان رعایت می‌شود و مردم می‌توانند با اطمینان برای نجات جان هم استانی‌های نیازمند به خون شتاب کنند.

وی همچنین به اشاره به نیاز روزانه ۴۰۰ واحد فرآورده‌های خونی برای نیازمندان استان گفت: ۴۰ درصد نیاز خونی استان از طریق دیگر مراکز انتقال خون از سراسر کشور تامین می‌شود.