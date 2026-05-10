روستای زیبای گیسوم در شهرستان تالش، از میان حدود سه هزار روستای استان گیلان، به عنوان نامزد ثبت روستای برتر جهانی گردشگری انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ روستای «گیسوم» در شهرستان تالش با برخورداری از ظرفیتهای بینظیر طبیعی، اقتصادی و زیستمحیطی، در مسیر ثبت به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.
مدیر امور فرهنگی و روابطعمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان گفت : گیسوم نه تنها نماد چیرهدستی طبیعت، بلکه بستری برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و رسانهای ایران در سطح بینالمللی است. در این رهگذر، نقشه راهی نوین برای برجستهسازی گیسوم در عرصههای جهانی ترسیم شده ؛ مسیری که در آن، رسانهها به مثابه پیشگامان روایت، سفیران فرهنگی و معماران تصویر جهانی گیسوم عمل میکنند.
سپیده آشفتهپور لیلاکوهی با تشریح نقش مؤثر رسانه در خصوص لزوم اطلاعرسانی و معرفی گیسوم، افزود : نقش رسانه در بازتاب دستاوردها و ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری گیلان بسیار مهم و این همراهی، سرمایهای ارزشمند محسوب میشود.
وی گفت : پهنه پرگهر خطه گیلان، روستای گیسوم به عنوان یکی از منحصر به فردترین کانونهای زیستمحیطی و فرهنگی ایران، در کانون توجه تور رسانهها قرار گرفت. این رویداد، فراتر از یک معرفی ساده؛ تجلی راهبرد کلان دیپلماسی روایت و استراتژی اثرگذار رسانهها در تحقق جایگاه جهانی گیسوم به عنوان مدعی عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ بود.
مدیر امور فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی گیلان افزود: انتخاب گیسوم به عنوان «بهترین روستای جهانی گردشگری» دستاوردی فراتر از یک افتخار منطقهای است؛ این انتخاب، رویکردی استراتژیک در راستای تحکیم جایگاه ایران در گردشگری پایدار جهانی و نمایش توانمندیهای بومی در همترازی با استانداردهای بینالمللی است. این امر با اتکا به قدرت نرم دیپلماسی عمومی و راهبرد هوشمندانه روایتگری رسانهای، طنینانداز امید در دستیابی به اهداف کلان فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد شد.
رمز موفقیت گیسوم در عرصه بینالمللی چه بود؟
سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO) برای معرفی «بهترین روستاهای گردشگری جهان» مجموعهای از شاخصها و معیارهای مشخص تعریف کرده است؛ شاخصهایی که نه تنها ابزار ارزیابی روستاها در سطح جهانی هستند، بلکه در واقع چارچوبی برای توسعه پایدار مقاصد گردشگری محسوب میشوند.
از مهمترین این شاخصها میتوان به وجود نظام مدیریتی پایدار و حکمرانی منسجم در مقصد، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، مشارکت واقعی جامعه محلی در تصمیمگیریها، توسعه اقتصاد محلی از طریق گردشگری، استفاده از نوآوری و فناوری در مدیریت خدمات گردشگری، حفاظت از محیط زیست، توجه به برابری جنسیتی و توانمندسازی گروههای محلی و در نهایت مدیریت ظرفیتپذیری گردشگران اشاره کرد.
گیسوم (Gisoum)، این روستای هزاررنگ تالش، توانسته است با تکیه بر همان ظرفیتهای منحصربهفرد خود، در تمامی این شاخصها نمره قبولی بگیرد. آنچه گیسوم را از بسیاری از مناطق مشابه متمایز میکند، نه فقط طبیعت بکر و چشمنوازش، بلکه نگاه هوشمندانه به مقوله «پایداری» است.
گیسوم؛ زیستبومی با ۵۰ گونه پرنده نادر و اسب اصیل کاسپین
در کنار شاخصهای اقتصادی، معیارهای زیست محیطی نیز سهم بسزایی در موفقیت جهانی گیسوم داشته است. این منطقه به عنوان نوار سبز کریدور مهاجرتی پرندگان غرب دریای خزر، زیستگاه حدود ۵۰ گونه پرنده است. گونهای دارکوب در این روستا زندگی میکند که در هیچکجای دنیا یافت نمیشود. گیلانشاه، گیلار (اردک بومی)، قرقاول تالشی و ابیا از جمله پرندگانی هستند که این منطقه را به بهشتی برای پرندهنگران تبدیل کردهاند.
یکی دیگر از گنجینههای ارزشمند گیسوم، زیستبوم گونهای از اسب اصیل ایرانی به نام «اسب کاسپین خزر» است. اسبی که پشتوانهای به قدمت سرزمین ایران دارد. این اسب که در سواحل منطقه برای سوارکاری یافت میشود، بهترین نوع اسب برای حمل بار و انسان در مناطق کوهستانی و کوچ عشایر بوده است.
مجتمع ساحلی گیسوم؛ الگویی برای گردشگری ایمن و پایدار
مدیر طرح سالمسازی ساحل گیسوم، در تشریح ظرفیتهای این بخش گفت: ساحل گیسوم یکی از بهترین طرحهای سالمسازی دریا را در کل استان و کشور به خود اختصاص میدهد. این طرح از سال ۱۳۷۲ آغاز شده است و بین ۶۰ تا ۱۰۰ نفر به صورت متغیر با بهرهمندی از مزایای حقوق و بیمه در حال فعالیت هستند که این مسئله سبب اشتغال غیرمستقیم بیش از ۱۰۰۰ خانوار در این منطقه شده است.
علی محرمی افزود : کسبه، غرفهداران، مغازهدارها و قایقسواران در کنار یکدیگر، خدمات متنوعی را به گردشگران ارائه میدهند. وجود ۳۵ دستگاه ویلای مجزا در این مجتمع ساحلی، ویلاهای سوییسی، اقامتگاههای بومگردی، شهربازی، آلاچیق، چمن مصنوعی، زمین فوتبل و والیبال و موتور چهارچرخ، همه و همه برای اقامت و رفاه گردشگران مهیا شده است.
مدیر طرح سالمسازی ساحل گیسوم گفت : این ساحل دارای ۱۲ ناجی غریق آقایان و بانوان است. همچنین پکیجهای تفریحی برای گردشگرانی که بیش از یک روز در این مجتمع اقامت دارند، به صورت رایگان در نظر گرفته شده است. تمام این ظرفیتها در کنار هم، گیسوم را به مقصدی بینظیر برای گردشگری داخلی و بینالمللی تبدیل کرده است؛ مقصدی که اکنون با تکیه بر ثبت جهانی خود، آماده طنیناندازی نام ایران در عرصه گردشگری پایدار جهان است.
آنچه در این میان حائز اهمیت است، رویکرد متوازن به توسعه گردشگری است؛ رویکردی که در آن نه فقط افزایش تعداد گردشگران، بلکه «کیفیت تجربه گردشگری» و «پایداری مقصد» در اولویت قرار دارد. گیسوم امروز با تکیه بر همین نگاه راهبردی، آماده میزبانی از جهان است.
برنامه جهانی «روستاهای برتر گردشگری» بهعنوان یکی از ابتکارات شاخص سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) شکل گرفته است؛ این برنامه با هدف تقویت پیوند میان توسعه محلی، حفاظت از میراث فرهنگی و پایداری زیستمحیطی طراحی شده است. در این چارچوب، روستاهایی از سراسر جهان انتخاب میشوند که با تکیه بر هویت بومی خود، به الگویی برای همزیستی انسان، فرهنگ و طبیعت تبدیل شدهاند.
مسئولان استانی بهویژه در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری گیلان و فعالان محیط زیست، ابراز امیدواری کردهاند که روستای گیسوم به ثبت جهانی «روستای برتر گردشگری» دست یابد.