پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: در چند ماه گذشته با حمایت دولت ۵ همت تجهیزات تخصصی انفرادی تهیه کردیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بابک محمودی رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: در چند ماه گذشته با حمایت دولت۵ همت تجهیزات تخصصی انفرادی تهیه کردیم که با یان اعتبار برای ۱۰ هزار نفر تأمین تجهیزات انجام میشود؛ البته بخشی از این تجهیزات هنوز به دست ما نرسیده است.
وی افزود: در عملیاتهای جنگ رمضان مشاهده کردید که امدادگران ما در همه مأموریتهابا ابزاری که چه در روز و چه در شب نیاز داشتند و کاملا مجهز حضور داشتند.
وی ادامه داد: هرچند که برخی ابزار نیاز به بروز شدن دارند که این اقدامات در حال انجام است و در چندماه آینده ابزار ما ارتقاء خواهند یافت.
محمودی گفت: ما در میانه جنگ توانستیم پیشرفتهترین دستگاههای زندهیاب را وارد کشور کنیم که بسیار کارآمد بودند.
با اشاره به اینکه سگهای آنست یا همان سگهای جمعیت هلال احمر در سه رشته زندهیاب، جسدیاب و ردیاب در حال آموزش هستند و تجربه به ما نشان داد که حضورشان در بحرانها بسیار موثر است، افزود: نگهداری و آموزش این سگها بحث گستردهای دارد و فقط بحث غذا نیست؛ اما در جنگ اخیر دیدیم که جانهای زیادی با این سگها نجات یافتند و سگهای تیمهای آنست فقط در جنگ رمضان، هزار و ۷۱۱ عملیات انجام دادند و باعث پیدا شدن پیکر شهدا و مجروحان شد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در جنگ اخیر چهار سگ به صورت جدی آسیب دیدند که یکی از آنها جانش را از دست داد و سه قلاده دیگر به خاطر آسیبهای جدی، از چرخه عملیات خارج شدند. همچنین ۱۱ سگ آسیب سطحی دیدند که درمان شدند.
وی گفت: در ایام جنگ توانستیم دو بیمارستان متحرک خودرویی برای سگها ایجاد کنیم و سگهایی که نیاز به درمان سطحی داشتند را مداوا میکردند. همچنین دامپزشکان زیادی داوطلب شدند و در این مسیر به ما کمک کردند.
وی افزود: به زودی ۵۰ قلاده سگ جدید نیز به این تیم آنست اضافه میشود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه جمعیت هلال احمر حدود ۵ میلیون داوطلب عام دارد افزود: این داوطلبان که بدون هیچ چشمداشتی به مردم در شرایط سخت کمک میکنند، میخواهند در میدان حضور موثر داشته باشند. به همین دلیل آموزشهای تخصصیتر و تأمین تجهیزات انفرادی جزو بیشترین مطالباتی است که امدادگران از ما دارند.