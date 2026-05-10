به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از تالاب بین المللی امیرکلایه و نوار ساحلی بخش رودبنهی لاهیجان، که با هدف بررسی ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی در سواحل این شهرستان انجام شد، از برنامه ریزیها برای راه اندازی زیرساختهای گردشگری و ایجاد پیوستگی میان منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان و منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: این اتصال زمینهساز شکلگیری یکی از قطبهای مهم گردشگری ساحلی در شمال کشور است.
مصطفی طاعتی مقدم افزود: ایجاد پیوستگی میان ظرفیتهای گردشگری منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان با مراکز تجاری منطقه آزاد انزلی میتواند این منطقه را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور تبدیل کند.
وی با بیان اینکه این ظرفیت امکان جذب گردشگران خارجی بهویژه از کشورهای همسایه را نیز فراهم میکند، گفت: با برنامهریزیهای انجامشده از سوی مسئولان استانی و شهرستانی، زمینه حضور سرمایهگذاران در این محدوده فراهم خواهد شد.
سلمان زارع نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و علیرضا مسچیان فرماندار لاهیجان نیز در این بازدید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای گردشگری، جذب سرمایهگذار و ایجاد پیوند میان منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان و منطقه آزاد انزلی برای رونق اقتصادی و گردشگری تأکید کردند.