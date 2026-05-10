به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان فسا گفت: در ساعت ۴:۲۰ صبح شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارشی مبنی‌بر مفقودشدن مردی ۳۱ ساله در ارتفاعات تنگ سیمی، شهرستان فسا به هلال‌احمر اعلام شد.

امید ابوالفتح پور افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه خودرو کمک دار و یک تیم پشتیبان از شهرستان استهبان به محل مورد نظر اعزام شدند.

او ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر صعب‌العبور و جست‌و‌جو با همکاری نیرو‌های مردمی، با ایجاد کارگاه فنی و بالاکشی به پیکر فرد دسترسی و به دامنه کوه منتقل کردند و سپس وی را به عوامل مربوطه تحویل دادند.

ابوالفتح پور در پایان گفت: این عملیات پس از ۱۲ ساعت به پایان رسید.