نجاتگران هلالاحمر پیکر فرد جانباخته در ارتفاعات تنگ سیمی شهرستان فسا را که دچار حادثه شده بود یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان فسا گفت: در ساعت ۴:۲۰ صبح شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارشی مبنیبر مفقودشدن مردی ۳۱ ساله در ارتفاعات تنگ سیمی، شهرستان فسا به هلالاحمر اعلام شد.
امید ابوالفتح پور افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با یک دستگاه خودرو کمک دار و یک تیم پشتیبان از شهرستان استهبان به محل مورد نظر اعزام شدند.
او ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر صعبالعبور و جستوجو با همکاری نیروهای مردمی، با ایجاد کارگاه فنی و بالاکشی به پیکر فرد دسترسی و به دامنه کوه منتقل کردند و سپس وی را به عوامل مربوطه تحویل دادند.
ابوالفتح پور در پایان گفت: این عملیات پس از ۱۲ ساعت به پایان رسید.