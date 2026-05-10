به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلیرضا قریشی رئیس هیات وزنه برداری خوزستانبا اشاره به حضور آرش بهاران (مربی برتر استعدادیابی) و مهرزاد مهمدی در لیست مربیان برتر ۱۴۰۴، گفت: آقای وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه برداری با هماهنگی کمیته مربیان آقای عبدالرضا فولادی‌وند تمام شرایط برای مربیان حرفه‌ایی را به صورت دقیق بررسی کرد و در نهایت ۱۱ مربی آقا و ۷ مربی خانم در کشور عنوان برتر را کسب کردند.

او در ادامه بیان کرد: رییس فدراسیون آمار مربیان آقا و خانم وزنه برداری را افزایش داده است و هدف از این ارتقا نیز جهت افزایش ورزشکاران در تمام رده‌های سنی است.