به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال گذشته تعهد شهرستان برای اشتغالزایی ۱۰۵۲ نفر بود که تاکنون برای ۸۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم شده است و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری صدرصد تعهد اشتغال شهرستان با پرداخت تسهیلات محقق خواهد شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای اشتغال زایی ۸۰۰ نفر در زمینه‌های مختلف بیش از ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.