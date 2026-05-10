فرماندار پلدشت گفت: در سال گذشته ۸۰ درصد تعهد اشتغالزایی در این شهرستان محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال گذشته تعهد شهرستان برای اشتغالزایی ۱۰۵۲ نفر بود که تاکنون برای ۸۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم شده است و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری صدرصد تعهد اشتغال شهرستان با پرداخت تسهیلات محقق خواهد شد.
رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای اشتغال زایی ۸۰۰ نفر در زمینههای مختلف بیش از ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.