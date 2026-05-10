به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهبود جریان ترافیکی در محور‌های مهم استان یزد، اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با هدف راهنمایی بهتر رانندگان و کاهش احتمال بروز حادثه، عملیات نصب تابلو‌های اطلاعاتی جدید را در دو نقطه حساس آغاز کرد.

فرآیند نصب تابلو‌های اطلاعاتی در محور کمربندی غربی شهرستان میبد طبق استاندارد‌های لازم انجام و همزمان، در شهرستان اردکان نیز با هدف مدیریت بهتر تردد در نقاط حساس، تابلو‌های اطلاعاتی محدوده قبل و بعد از پل قطار نصب شد.