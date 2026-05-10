مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل، گفت: در راستای توسعه خدمات بشردوستانه و توانمندسازی جامعه محلی، همزمان با فرا رسیدن هفته هلال احمر ۵۰ خانه هلال جدید در استان اردبیل افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایرج آقایی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی، امدادی و داوطلبانه در سطح استان خبر داد.
وی با اشاره به نقش فعال هلال احمر استان در حوادث و بحرانها اظهار کرد: از دومین روز جنگ تحمیلی سوم، اولین تیم امداد و نجات هلال احمر استان با امکانات کامل و تجهیزات از سطح استان اردبیل برای انجام مأموریتهای امدادی به تهران اعزام شدند.
جذب ۹۰ هزار عضو در هلال احمر اردبیل
مدیرعامل هلال احمر استان اردبیل از فراخوان جذب و سازماندهی داوطلب در دو رده سنی جوانان (۶ تا ۳۵ سال) و بالای ۳۵ سال خبر داد و یادآور شد که در مجموع، بیش از ۹۰ هزار عضو در حوزههای مختلف فعالیت میکنند و آموزشهای لازم را فرا میگیرند و این ظرفیت بزرگ، پشتوانهای مهم برای ارائه خدمات بشردوستانه است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از افتتاح ۵۰ خانه هلال همزمان با هفته هلال احمر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۳۴ خانه هلال در سطح استان فعال است و از این ظرفیتها برای توانمندسازی جامعه محلی، آموزش همگانی و برگزاری دورههای کمکهای اولیه استفاده میشود.
آقایی تأکید کرد: هدف اصلی خانههای هلال، ارائه آموزشهای خودامدادی به مردم هر منطقه است و در طول جنگ تحمیلی سوم، هر خانه هلال استان یک تیم ۵ نفره آموزشدیده داشت که آماده مشارکت در بحث امدادرسانی بودند.
وی با گرامیداشت فرا رسیدن هفته جمعیت هلال احمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشتماه تصریح کرد: مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی، امدادی و داوطلبانه با مشارکت اعضای شورای مدیران، معاونین، داوطلبان، جوانان و امدادگران در سطح استان و شهرستانها اجرا خواهد شد که هدف آن ترویج فرهنگ نوعدوستی، آموزش همگانی و گسترش خدمات بشردوستانه است.
آقایی ادامه داد: هفته هلال احمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت با شعارهای «سلامت، محور زندگی؛ توانبخشی برای فردایی بهتر»، «سرخپوشان جانفدا در خط مقدم نجات»، «همه با هم خدمت داوطلبانه»، «نوجوان هلالی، امید ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی پایدار، اشتغالآفرینی هلال»، «دیپلماسی بشردوستانه، پاسداشت کرامت انسانی» و «هلال احمر، یاریرسان بیادعا» گرامی داشته میشود.
وی از جمله برنامههای شاخص این هفته را حضور اعضا و داوطلبان در نماز جمعه و برپایی میز خدمت و ایستگاه سلامت جهت ارائه خدمات در مصلی شهر، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در قالب طرح نیابت، برگزاری مانورهای امداد و نجات، نشست خبری با اصحاب رسانه، اعزام کاروان سلامت با ظرفیت پزشکان به مناطق کمبرخوردار، اهدای خون اعضای جوان و پرسنل در قالب پویش حمایت ماندگار، اجرای طرح نیابت، اجرای پویش «جبهه مردمی ایرانما» برای جمع آوری کمکهای مردمی برای کمک به بازسازی مسکن و رونمایی از تجهیزات امداد و نجات و امکانات بیمارستان صحرایی (RDS) است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین افتتاح خانههای هلال با حضور مقامات استانی بهعنوان دیگر برنامههای این هفته یاد کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل، در تشریح عملکرد این جمعیت در دوران "جنگ تحمیلی سوم"، از فعالسازی ستاد عملیات اضطراری از همان لحظات اولیه و آمادگی کامل نیروها خبر داد.
سازماندهی شبانهروزی ۱۵۰ تیم امدادی
آقایی یادآور شد: روزانه حداقل ۱۵۰ تیم امدادی با تجهیزات کامل و ظرفیت بیش از ۴۵۰ نفر به صورت حضوری و آنکال سازماندهی میشدند تا خدمات امداد و نجات را ارائه دهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به مورد هجوم قرار گرفتن استان اردبیل در طول جنگ سوم، تاکید کرد: در ابتدای جنگ دو نقطه در شهرستان بیلهسوار (خروسلو و جعفرآباد) مورد هجوم قرار گرفت و در ادامه جنگ نیز نقاطی در شهرستانهای گرمی و پارسآباد مورد اصابت قرار گرفت که سبب شهادت ۵ نفر و مصدومیت ۲ نفر از هموطنان شد.
مدیرعامل هلال احمر استان اردبیل همچنین به تقسیمبندی تیمهای امدادی در پنج نقطه تهران اشاره کرد، از جمله تیم اول در پهنه مرکزی و دو تیم در پهنه شرق که بیشترین اصابت در آنجا رخ داد. همچنین مجموع اعزام تیمهای امداد و نجات را در ۵ مرحله و با ۱۸ تیم و ظرفیت ۶۸ نفر در مناطق مختلف تهران (شمال و جنوب) اعلام کرد.
آقایی با اشاره به پویش جبهه مردمی ما از مشارکت بیش از ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی مردم بشردوست اردبیل خبر داد.
وی برگزاری دورههای کمکهای اولیه را یکی از برنامههای اصلی هلال احمر به ویژه در شرایط جنگی، بسیار حائز اهمیت دانست.
آقایی همچنین به پوشش امدادی تجمعات شبانه مردم، آمادهسازی بیمارستان صحرایی و فعالیت مستمر مراکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و داروخانههای استان در این دوران اشاره کرد.