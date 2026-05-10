هواشناسی تابستانی گرم و خشک را برای استان پیش بینی کرد.
مدیر کل هواشناسی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با بیان این که متوسط دمای فصل بهار در استان ۲۳.۱ درجه سلسیوس و تابستان ۲۹ درجه است گفت: دمای هوا در استان تا مهرماه، نیم تا یک درجه نسبت به نرمال گرمتر خواهد بود.
نخعی افزود: از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور نیمه غربی استان (سرایان، فردوس، طبس، بشرویه و عشق آباد) دمای یک تا دو درجه گرمتر از نرمال را تجربه خواهند کرد.
وی گفت: در هفته اول خرداد انتظار فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از شمال استان را داریم.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: بارشهای فصل پاییز امسال در زمان خود شروع خواهد شد و در حد نرمال پیش بینی میشود.