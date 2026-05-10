رئیس فدراسیون کاراته بر کسب حداقل دو مدال طلا در مسابقات آسیایی تاکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته اظهار داشت: برای پیگیری امور فدراسیون و ارائه گزارش عملکرد تیمهای ملی، به خدمت وزیر ورزش و جوانان رسیدم تا ضمن بهرهمندی از راهنماییهای ایشان، درخصوص موضوعات مختلف از جمله افتتاح مرکز ملی آموزش تیمهای ملی صحبت کنیم.
وی در ادامه افزود: مرکز ملی آموزش تیمهای ملی که در مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گرفته است، بهزودی افتتاح خواهد شد که مشتاق هستیم وزیر ورزش در مراسم افتتاحیه که همزمان با اردو تیم ملی برگزار میشود، حضور یابند.
رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به حساسیت مسابقات پیش رو و محدودیت فرصتهای شرکت در رقابتها، گفت: «وزیر ورزش بر ضرورت آنالیز روزانه حریفان و برگزاری اردوهای بدون وقفه در ۱۲۰ روز آینده تاکید داشتند. با توجه به اینکه هر کشور تنها شش فرصت برای استفاده از ده وزن موجود در بازیهای آسیایی دارد، ما باید با دقت مشخص کنیم که در کدام اوزان، رقبای اصلی و بازیکنان شاخص حضور دارند.
رهنما با بیان اهمیت حضور در اوزان پرامتیاز، تصریح کرد: «هدف ما این است که علاوه بر حضور در اوزان اصلی، در وزنهایی که شانس کسب مدال در آنها بالاتر است، با بهترین ترکیب حضور یابیم تا از ظرفیتهای تیم ملی به بهترین شکل استفاده شود.
رهنما در بخش دیگری از گفتوگو، با مقایسه عملکرد تیم ملی در دورههای گذشته، به چالشهای فعلی اشاره کرد و گفت: «ما در بازیهای آسیایی در دوحه قطر با داشتن پنج فرصت، پنج مدال طلا کسب کردیم، اما در دوره گذشته با وجود داشتن فرصتهای بیشتر، نتایج مطلوب نبود. با وجود اینکه کاراته ایران از نظر فنی استحقاق کسب مدالهای بیشتر را دارد، اما با مجموعهای از مسائل موجود، هدفگذاری ما برای مسابقات پیش رو، کسب حداقل دو مدال طلا است و معتقدیم با تلاش تیم، این هدف محقق خواهد شد.»
وی در پایان، ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش، خاطرنشان کرد که فدراسیون کاراته عهد بسته است تا با وجود تمام چالشها، برای رکوردشکنی در عرصههای بینالمللی تلاش کند.