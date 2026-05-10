مردان والیبال ایران ۳۱ اردیبهشت تهران را به مقصد ترکیه برای برپایی اردوی برون مرزی ترک می‌کنند و در صورت صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶، یازدهم مردادماه به تهران برمی‌گردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال مردان ایران که تمرینات آماده سازی خود را از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز کرده است، در صورت هماهنگی‌های لازم، روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه تهران به مقصد آنکارا برای برپایی اردوی آماده سازی برون مرزی ترک می‌کند و تمرینات خود را تا روز شنبه نهم خرداد در این شهر پیگیری خواهد کرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی، توماس توتولو دستیار و جیانی روسی مربی بدنساز نیز به همراه برخی لژیونر‌ها در اردوی ترکیه به تیم ملی اضافه خواهند شد تا تمرینات با حضور کادر فنی کامل و بازیکنان دعوتی انجام شود.

مردان والیبال ایران دهم خردادماه آنکارا را به مقصد برزیل ترک می‌کنند و تا ۱۸ خرداد آخرین مرحله تمرینات خود را در اردوی برون مرزی در کشور برزیل پیگیری می‌کنند. ۱۸ خرداد تاریخ رسمی ورود تیم‌ها به هتل مسابقات هفته اول است و ملی پوشان در هتل این رقابت‌ها در برازیلیا اسکان می‌یابند.

دیدار‌های هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار می‌شود و مردان ایران در پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌روند.

روز دوشنبه ۲۵ خرداد تیم ملی والیبال ایران برازیلیا را ترک می‌کند و برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی صربستان می‌شود تا از ۲۶ تا ۳۰ خرداد در این کشور اردو بزند. ملی پوشان روز یکشنبه ۳۱ خرداد از صربستان راهی اورلئان در فرانسه می‌شوند تا در هفته دوم لیگ ملت‌ها شرکت کنند.

دیدار‌های هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.

مردان والیبال ایران روز دوشنبه هشتم تیر مجدد راهی صربستان می‌شوند تا اردوی برون مرزی خود را تا ۲۱ تیر به مدت ۱۳ روز دیگر در این کشور ادامه دهند و سپس در هفته سوم مسابقات شرکت کنند.

دیدار‌های هفته سوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان از ۲۴ تا ۲۸ تیر در شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران به مصاف اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.

مردان والیبال ایران روز ۲۹ تیرماه و بعد از پایان هفته سوم مسابقات، در صورت قرار گرفتن در جمع هشت تیم صعود کننده به مرحله نهایی، راهی کشور چین می‌شوند تا ۳۰ تیر تا چهارم مرداد تمرینات خود را در این کشور پیگیری کنند و در ادامه از ۵ تا ۱۱ مرداد در مسابقات مرحله نهایی حاضر شوند و سپس راهی تهران شوند.