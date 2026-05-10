مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای چهار شهر خوزستان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و نارنجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه و بنا بر اطلاعات ایستگاههایی که در حال حاضر در استان خوزستان فعال هستند، شاخص کیفیت هوا براساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید اهواز ۱۱۴، ایستگاههای شرکت ملی حفاری ایران در اهواز و استانداری خوزستان در اهواز ۱۱۳، دزفول ۱۲۰، شوشتر ۱۰۳ و هندیجان ۱۱۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
وی در ادامه افزود: همچنین بنا بر اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون، هوای کارون، ملاثانی، مسجدسلیمان، اندیمشک، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، رامهرمز و آغاجاری در شرایط «قابل قبول» و «زرد» و هوای لالی، هفتکل و دزپارت در وضعیت «پاک» و «سبز» بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.