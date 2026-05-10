ورامینی ها از ابتدای جنگ تحمیلی سوم با حضور گسترده و پرشور خود ثابت کردند برای اهداف ارزشمند کشورمان و دفاع از سرزمین مادری، یک قدم عقب نشینی نمی‌کنند و با اراده های پولادین خود دشمنان را وادار به تسلیم و توقف خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم غیور و شهیدپرور شهرستان ورامین در هفتادمین شب از پاسداشت مقام رهبر شهید، بار دیگر با حضور حماسی خود نشان دادند که در خط مقدم «جنگ تحمیلی سوم»، کوهوار و استوار ایستاده‌اند.

اهالی دیار ۱۵ خرداد که پیشینه‌ای درخشان در دفاع از حریم ولایت دارند در تجمعات دیشب خود با تأکید بر ایستادگی تا آخرین نفس، خاطرنشان کردند: از ابتدای این نبرد نابرابر و جنگ تحمیلی سوم، مردم ورامین با حضور در صحنه ثابت کرده‌اند که برای حفظ اهداف ارزشمند کشور و دفاع از سرزمین مادری، حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهند کرد.