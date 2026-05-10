فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از تشدید طرح برخورد با متخلفان و قاچاقچیان حیات وحش در بازار پرندگان زینتی خلیج تهران خبر داد و گفت: ۷۳ بطانه سنجاب ایرانی قاچاق شده به پایتخت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد زندی افزود: در راستای اجرای طرحهای ویژه مقابله با قاچاق حیات وحش و برخورد با متخلفان، یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، عملیات خود را در بازار پرندگان زینتی خلیج تهران تشدید کرده است.
وی تصریح کرد : در این عملیات موفقیت آمیز، تعداد ۷۳ بطانه سنجاب ایرانی که از استانهای غربی کشور به صورت قاچاق وارد پایتخت شده بود، کشف و ضبط شد.
زندی اظهار داشت: این سنجابهای ارزشمند پس از انتقال به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان، تحت مراقبتهای کارشناسی قرار گرفته و پس از طی مراحل تیمار و اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاههای اصلی خود در جنگلهای زاگرس رهاسازی خواهند شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان این قاچاق، خاطرنشان کرد: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و رسیدگی حقوقی به این جرم زیست محیطی در دستور کار قرار دارد.