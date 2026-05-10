حماسه آفرینی مردم خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به هفتادمین شب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در هفتادمین شب از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی به میدان آمدند و با ندای الله اکبر آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی به جهانیان نشان دادند.
مردم بصیر خوزستان که هفتاد شب است در عرصه دفاع از ایران اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای استان حضور مییابند، این بار حماسه دیگر آفریدند و پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آوردند.