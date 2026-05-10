به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در هفتادمین شب از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی به میدان آمدند و با ندای الله اکبر آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی به جهانیان نشان دادند.

مردم بصیر خوزستان که هفتاد شب است در عرصه دفاع از ایران اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان حضور می‌یابند، این بار حماسه دیگر آفریدند و پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آوردند.