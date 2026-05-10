دادستان عمومی و انقلاب عنبراباد بر رفع موانع تولید در واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حامد عمرانی در جلسه بررسی مشکلات یک کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی که در دفتر دادستانی برگزار شد، ضمن استماع مشکلات مطرح شده بر عزم جدی دادستانی برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های صنعتی تأکید کرد.

وی دستورات لازم را برای پیگیری و یافتن راهکار‌های عملیاتی جهت حل مسائل زیرساختی و اجرایی این واحد تولیدی صادر نمود.

مسئولان حاضر در جلسه نیز ضمن ارائه گزارش‌هایی از وضعیت موجود، بر لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای پشتیبانی از تولید در این واحد تولیدی تأکید کردند.