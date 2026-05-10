جمعیت هلال احمر همواره پای ثابت در کمک رسانی به هموطنانه، ومسئولیت پذیری اجتماعی این نهاد در حوادث بیشتر به چشم آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،روز ۱۸ اردیبهشت ماه به نام روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نامیده اند.
گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نماد ارج نهادن به روحیه همدلی و همکاری همه انسانها با عقاید، ملیتها، رنگها و نژادهای مختلف است که در بحرانهای مختلف طبیعی و فجایع انسانی به همنوعان خود کمک میکنند.
هر ساله، رویدادهای مختلفی را به این مناسبت ترتیب میدهند تا از نقش منحصر به فرد و حیاتی این جنبش برای کمک به مردم آسیب دیده در سراسر جهان یاد کنند.