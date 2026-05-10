جمعیت هلال احمر همواره پای ثابت در کمک رسانی به هموطنانه، ومسئولیت پذیری اجتماعی این نهاد در حوادث بیشتر به چشم آمد.

هلال احمر نماد تعهد به انسانیت و مسئولیت پذیری اجتماعی

هلال احمر نماد تعهد به انسانیت و مسئولیت پذیری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،روز ۱۸ اردیبهشت ماه به نام روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نامیده اند.

گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نماد ارج نهادن به روحیه همدلی و همکاری همه انسان‌ها با عقاید، ملیت‌ها، رنگ‌ها و نژادهای مختلف است که در بحران‌های مختلف طبیعی و فجایع انسانی به همنوعان خود کمک می‌کنند.

هر ساله، رویدادهای مختلفی را به این مناسبت ترتیب می‌دهند تا از نقش منحصر به فرد و حیاتی این جنبش برای کمک به مردم آسیب دیده در سراسر جهان یاد کنند.