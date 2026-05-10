به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم برنامههای متنوعی در دیشموک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد، یه مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با حضور مسئولان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم برنامههای فرهنگی و آیینی در شهر دیشموک برگزار شد
در آغاز برنامهها، مسئولان و فرهنگیان با حضور در گلزار شهدای دیشموک ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا، با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر آنان، یاد و خاطره ایثارگران را گرامی داشتند.
در بخش دیگری از برنامهها، شورای اداری دیشموک با حضور در آموزش و پرورش، با کارکنان این مجموعه دیدار و از مقام معلم تجلیل کردند.
با حضور معاون اداره کل آموزش و پرورش، مسئولان محلی، فرهنگیان و خانوادهها جشن بزرگ روز معلم در مصلی امام خمینی (ره) دیشموک برگزار شد.
در این مراسم ضمن اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، از معلمان نمونه و بازنشسته تجلیل شد.
حجت الاسلام راوند امام جمعه دیشموک در این آئین هفته معلم را فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاشهای بیوقفه معلمان دانستن و بر ضرورت تکریم و حمایت از فرهنگیان تأکید کرد.