امدادگران هلال احمر شهرستان بوانات با حضور و عطرافشانی گلزار شهدای این شهرستان یاد و خاطره شهدا را در هفته هلال احمر گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بوانات گفت: جمعی از امدادگران و داوطلبان با حضور در گلزار شهدای گمنام این شهرستان با غبارروبی و عطر افشانی به مقام والا و ارزشمند شهدا ادای احترام کردند.
سجاد رضایی زاده با تاکید بر اینکه آرامش و امنیت امروز کشور مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا است، افزود: اعضای جمعیت هلالاحمر بوانات همواره با الگوبرداری از ایثارگریهای شهدای والامقام، در مسیر خدمترسانی بیمنت به مردم و تسکین آلام بشری گام برمیدارند و این حضور تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام (ره) و شهدای گرانقدر است.
او در پایان افزود: در این آیین معنوی، شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل، یاد و خاطره شهدای امدادگر و تمامی جان برکفان میهن اسلامی را گرامی داشتند و بر ادامه راه سرخ آنان در جبهه خدمت و انسانیت تاکید کردند.