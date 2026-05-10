رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: که از ابتدای امسال بیش از ۶۲ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثه‌ساز، از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت خطرناک و عبور از چراغ قرمز، اعمال قانون شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای امسال تا کنون، بیش از ۶۲ هزار راننده خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات خطرناک، اعمال قانون شده‌اند.

وی از تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت خبر داد و افزود: آمار تخلفات رانندگی در تهران زنگ خطری جدی برای تمامی رانندگان است و باید هوشیاری بیشتری در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

سردار موسوی پور ادامه داد: تخلفات حادثه‌ساز که منجر به اعمال قانون این تعداد راننده متخلف شده، طیف وسیعی از رفتار‌های پرخطر را شامل می‌شود. سرعت غیرمجاز و فراتر از حد تعیین شده، یکی از پرتکرارترین این تخلفات بوده که توانایی عکس‌العمل راننده را در مواقع بحرانی به شدت کاهش می‌دهد. سبقت غیرمجاز، به خصوص در نقاط کور، پیچ‌ها و مسیر‌های شلوغ، عامل دیگری در بروز حوادث بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، حرکات نمایشی و مارپیچ که نشان‌دهنده عدم تسلط کافی راننده بر خودرو و بی‌توجهی به ایمنی سایرین است، بارها مشاهده شده است. عبور از چراغ قرمز، که نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل به قوانین و حقوق شهروندی است، همچنان یکی از تخلفات اصلی محسوب می‌شود. همچنین، رعایت نکردن حق تقدم در تقاطع‌ها و حرکات ناگهانی و خطرآفرین که بدون توجه به مسیر سایر خودرو‌ها صورت می‌گیرد، بخشی دیگر از این تخلفات را تشکیل می‌دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه هدف اصلی پلیس راهور، حفظ جان و مال شهروندان و ایجاد محیطی امن برای تردد است، تصریح کرد: ما با برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، به دنبال پیشگیری از وقوع سوانح دلخراش هستیم. هر یک از این ۶۲ هزار فقره اعمال قانون، می‌تواند پیشگیری از یک یا چند حادثه منجر به فوت یا جرح باشد.

وی افزود: بسیاری از تصادفات فوتی و جرحی؛ ریشه در همین تخلفات به ظاهر کوچک، اما پرخطر دارند.

سردار موسوی پور گفت: قانون‌مداری در رانندگی، یک مسئولیت همگانی است. ما از همه رانندگان عزیز می‌خواهیم که همیشه، در هر شرایطی، و در هر مسیر، قوانین راهنمایی و رانندگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: سرعت بیش از حد، مهم‌ترین عامل از دست دادن کنترل خودرو در شرایط اضطراری است. حق تقدم را رعایت کنید و از سبقت‌های غیرمجاز و خطرناک بپرهیزید. تلفن همراه و هرگونه عامل حواس‌پرتی دیگر را کنار بگذارید؛ جان شما و دیگران بسیار ارزشمند است. عبور از چراغ قرمز و حرکات نمایشی، شایسته یک شهروند قانون‌مدار نیست.