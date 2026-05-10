یک واحد تولید البسه زنانه و صنعتی در تکاب، با انتقال خط تولیداز کارگاه به منزل؛ برای ۲۵ نفر هم فرصت اشتغال فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک واحد تولید البسه زنانه و صنعتی در تکاب به لحاظ شرایط جنگی حاکم بر کشور تولید خود را از کارگاه به منزل منتقل و همچنان به تولید ادامه می‌دهد.

مدیر واحد تولید البسه زنانه و صنعتی در تکاب گفت: به لحاظ شرایط جنگی حاکم بر کشور واحد تولیدی خود را تعطیل نکرده و با انتقال تولید به منزل کما کان به تولید و اشتغال ادامه می‌دهد.

خانم آرزو ضرغامی افزود: در این واحد تولیدی سالانه ۲۰ هزار ثوب البسه زنانه و صنعتی تولید و روانه بازار می‌کند.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود نه تنها تعدیل نیرو نداشته ایم بلکه برای ۲۵ نفر اشتغال ایجاد و خط تولید را پویا نگه داشته ایم.

شاغلین در این واحد تولیدی گفتند: دشمن بداند تحت هر شرایطی تولید را متوقف نخواهند کردبلکه بر میزان تولید نیز خواهند افزود.